Olvasónk, egy poroszlói szülő tájékoztatta portálunkat, hogy a szülőkkel közösen több problémájuk is van a poroszlói Vass Lajos Általános Iskolával, s ezt már többször jelezték a tankerületnek, a hatóságoknak. Mint mondta, az előző évben aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy a vezetőség leváltását indítványozzák, bízva abban, hogy az évek óta tartó helyzet normalizálódik.

– Hosszú évek óta tartanak a problémák. Tavaly februárban bántalmaztak egy autista kislányt az iskolában, melyet a rendőrségi jegyzőkönyv alátámaszt, ekkor úgy döntöttük, hogy összefogunk, és aláírásgyűjtésbe kezdtünk, ehhez 120-an csatlakoztak. Szintén az elmúlt évben bejelentést tettünk a mosdók állapota miatt is, akkor a népegészségügytől ki is jöttek vizsgálódni, és helyt adtak az általunk felsoroltaknak, s kötelezték az intézményt, hogy tegyenek rendet, ám ezt csak részben teljesítették – kezdte beszámolóját olvasónk, aki elmondta, a gyermekei arról tájékoztatták, hogy a mellékhelyiséggel kapcsolatban a helyzet változatlan.

Azt is elmondta, hogy a főbejárat fölött volt egy balesetveszélyes homlokzat, a vezetékek is szabadon lógtak. Aggódtak az áramütés és a balesetveszély lehetősége miatt, így ezért is panaszt tettek.

– A munkavédelmi hatóság kötelezte az iskolát, hogy szüntessék meg a veszélyeztetést. Többszöri felszólításra kerítették körbe a főbejáratot, ezután a hátsó bejáratot használták, ami egyébként gazdasági udvar lenne, ahová a gyerekeknek nem lenne szabad bemenniük. Ott szabadon voltak konténerek, amik fertőzésveszélyesek lehettek, emiatt is a hatóságokhoz fordultunk, s megállapították, hogy elzártan kell ezeket tárolni. A rendőrséghez is fordultunk, mert az udvaron balesetveszélyes tárgyak is voltak, s még a mai napig is akadnak ilyenek – sorolta.

Olvasónk arról is beszámolt, hogy a poroszlói iskolában kértek wc-papírt, folyékony szappant, illetve pénzt akartak szedni nyomtatóba való papírra, ezt a tankerületnek jelezték, hiszen csak étkezésre lehetne pénzt bekérni, s a bejelentés hatására meg is oldódott a probléma.

– A gyerekeimet is érte baleset az iskolában, volt, hogy a lábát ütötte be, máskor megdobták egy betondarabbal, és az egyik testnevelés órán a csuklója is eltört egyiküknek. Több ilyen esetben hiába kértük jegyzőkönyv felvételét, azt az iskola megtagadta, pedig a tankerület szerint is ezt meg kellett volna tenniük. A csuklótörésnél végül több jegyzőkönyvet is készítettek, de ezekben egymásnak ellentmondásos információk is szerepeltek az eset leírásával kapcsolatban, sőt több esetben visszadátumozták azokat – jegyezte meg olvasónk, aki kihangsúlyozta, sok probléma megoldódott annak hatására, hogy jelezték azt az illetékeseknek, ám szerinte ennek nem így kellene működnie, hogy mindenért a szülőknek kell szólniuk. Azt szeretnék, ha végre rend lenne az iskolában, megoldódnának a még fennálló problémák, és ha nem lennének újabbak. Azt is hozzátette, az iskola kerítése hosszú évek óta le van bontva, s bár kitettek egy kordont, mellette a gyerekek szabadon kiszaladhatnak az útra.

– Volt is már probléma a kerítés hiányából, több gyermek elszökött már az iskolából, emellett rendkívül balesetveszélyes, hogy nincs körbekerítve az intézmény, ennek ellenére nem hajlandó a tankerület visszahelyezni a kerítést. Az Alapvető Jogok Biztosa is megállapította, hogy úgy a tankerület, mint az intézmény vezetése jogsértést követett el, hátrányos megkülönböztetés formájában. Örülnénk neki, ha mihamarabb új intézményvezető kerülne az iskola élére – zárta gondolatait olvasónk.

A fentiekről megkérdeztük az iskola és a tankerület véleményét is.

A Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola és az Egri Tankerületi Központ egybehangzóan arról tájékoztatta portálunkat, hogy az említett ügyek eljutottak a hatóságokhoz és a fenntartóhoz is. Minden felvetést kivizsgáltak, a szükséges – és a hatóságok által esetlegesen javasolt – intézkedéseket megtették, és ezekről a panaszos mindig részletes tájékoztatást kapott. A Tankerületi Központ meghallgatást is tartott a szülői munkaközösség részvételével, amelynek tanúsága szerint a szülők meg vannak elégedve az iskolával. Emellett a helyi önkormányzat is elégedett az intézmény munkájával és a település életében végzett tevékenységével.

– Iskolánkban minden bántalmazási esetet kivizsgálunk. Az autista kislány ügyében annak ellenére, hogy fizikai bántalmazás nem történt, értesítettük a hatóságokat. Az eset utóélete szülői félreértésen, valamint téves információkon alapult. Az iskola kerítését az önkormányzat bontotta el még fenntartóként, ezért a tanulók védelmében az iskola melletti közterület a forgalom elől tanítási időben el van zárva. Az Alapvető Jogok Biztosa a mozgáskorlátozott parkoló használatát vizsgálta, és megállapítása alapján egyszerűbbé tettük annak megközelíthetőségét – részletezték, s hangsúlyozták, az iskolában tanulók biztonságos körülmények között vehetnek részt a nevelésben, oktatásban, az infrastrukturális feltételek megfelelőek, az esetleges hibákat folyamatosan, rövid határidővel kijavítják.

– A fenntartó folyamatosan támogatja az iskolát a nevelés-oktatás feltételeinek biztosításában. Az iskola az elmúlt évben infrastrukturális fejlesztésben is részesült pályázati konstrukciónak köszönhetően, melyből épületbővítést és korszerűsítést hajtottunk végre mintegy 244 millió forint értékben, melyhez további 40 millió forintos eszközbeszerzés is párosult – jegyezték meg.

