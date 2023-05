Fogyni olyan ütemben kell, ahogy meghíztunk

Az elhízás népbetegség, sokkal többen szenvednek tőle, mint ahányan felkeresnek egy dietetikust, endokrinológust, vagy akár csak a háziorvosukat, hogy segítséget kérjenek. Berhés doktor tapasztalata szerint ha 10 kórosan elhízott jelentkezik a szakrendelésen, abból 2 tartja be a tanácsokat, a diétát, s sajnos csak egyetlen egy páciens adja le a túlsúlyát. Ez azért van, mert minden fejben dől el. Az endokrinológus szavai szerint nincsenek csodaszerek, s ő maga sem tud lefogyni a páciens helyett. Csak akkor tudják őt sikeresen támogatni, ha betartja a terápiát, s idejében lép. Akkor ugyanis sokkal könnyebb visszaszerezni az ideális súlyt, amikor azt vesszük észre, hogy felszaladt 5-10 kiló. Első lépésben már az is elég, hogy étrendi odafigyeléssel megállítjuk a gyarapodást. Harminc-negyven kilótól, vagy ennél is nagyobb túlsúlytól már nehezebb szabadulni. Berhés István felhívta a figyelmet, hogy az a legjobb, ha olyan tempóban veszítünk a súlyunkból, amilyen tempóban felszedtük azt. A rohamfogyások sosem tartósak, és az egészségünknek sem jók. Legyünk hát kitartóak, türelmesek és állhatatosak az egészségünkért. Gézának is azt mondja, hogy 20-25 százalékos súlyvesztés után célszerűbb lesz lassítania, s a diétát tartva a gyógyszerekkel leállni. A fogyás akkor jó, ha olyan mint a teraszos művelés, vannak benne lépcsőfokok, s nem meredek zuhanórepülés.

Berhés doktor felidézte azt is, hogy tapasztalatai szerint a túlsúllyal rendelkezők többsége sokáig csak legyint a 120-140 kilójára, hogy hát hiszen nincs egészégi problémája. Rossz híre van nekik: lesz! És az a második negyven esztendő, ami még egészségben telhetne az életükből, az már nem lesz fáklyásmenet. Jönnek majd a gerinc- és izületi problémák, a cukor- és szívbetegség. Ha viszont idejében lépnek már minimális súlyveszteség is életminőség-javulást okoz. Könnyebb lesz a mozgás, s könnyebben jutnak levegőhöz már öt kiló minusszal is. Gondoljunk csak bele! Negyven kiló túlsúllyal élni olyan, mintha 40 kilós menetfelszerelésben élnénk az életünket. Ez senkinek nem jut eszébe. Tekintsünk hát a pluszkilókra úgy, az a legjobb, ha minél hamarabb megszabadulunk tőlük. Előzzük meg a bajt!, hangsúlyozza dr. Berhés István.