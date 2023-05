Ez a helyiség híd szerepet tölt be kül- és beltér között. Nap mint nap innen indulunk, és ide érkezünk meg, ezért szükséges, hogy jó hangulatú legyen. Az esztétikum mellett persze fontos a praktikum is. Jó, ha van hová lepakolni a holminkat, s ha a vendégeinket is kényelmesen tudjuk fogadni.

Érdemes a helyet úgy kialakítani, hogy mindenki kényelmesen le tudjon pakolni

Forrás: Ipacs Éva/Beküldött fotó

Legyen itt egy szék vagy ülőke, és ajánlott a fogasokat különböző magasságban elhelyezni, hogy kisgyermekek vagy idősek is kényelmesen elérjék.