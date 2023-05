Végeztek az első Egerben képzett mezőgazdasági drónpilóták, akik az országban is az elsők között szereztek jogosítványt. A tanfolyamot 13-an kezdték el, tízen vizsgáztak le szombaton, hárman pedig későbbi időpontban szeretnének számot adni tudásukról. Barna Kármen, az Innovatív Agrár Oktatási Központ intézményvezetője elmondta, sikeresek voltak a vizsgák, ketten négyessel, a többiek ötössel zártak. Kihívás volt, hogy mivel már nem OKJ rendszerű a képzés, így nem egységes a vizsgafeladatsor, amire föl kell készíteniük a tanulókat. Ezen kívül a képzési programban is voltak változások az elmúlt egy évben, de a bemeneti követelményekben is. Szükséges volt ezen érettségi, vagy mezőgazdasági, erdészeti, vagy gépészeti jellegű középfokú végzettség és B kategóriás vezetői engedély. Ez a képzés drága műfaj, így még kevesen tudtak élni a lehetőséggel.