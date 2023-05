A miskolci motorosok hozzátették, nagyon kell az a bizonyos védőangyal, mert szerintük örök igazság, hogy a motor száz kilométeres sebesség felett koporsó. A baj elkerüléséhez, mint mindenhez az életben, szerencse is kell. Arról is szót ejtettek a miskolciak, hogy dupla figyelmet kérnek az autósoktól a motorosszezonban. Mint mondták, sokkal több az autó, de a motorkerékpár is az utakon, mint 10-15 évvel ezelőtt, de sajnos a türelem a sofőrökben egyre kevesebb. Hegymegi Csaba ehhez még azt tette hozzá, hogy dolgozott külföldön, és azt tapasztalta, hogy az ott élőknél a magyarok sokkal türelmetlenebbek a közlekedésben is.

A gyöngyösi Bárány Richárd arról beszélt, hogy már korábban is szeretett volna eljönni, de úgy alakult, hogy most először tud részt venni a domoszlói áldásosztáson. A gyöngyösi motoros úgy fogalmazott, hogy keresztény emberként nagyon fontosnak tartja az áldásvételt. A szintén először jelen levő abasári Bartus Imre a motorkerékpárjára jött papi áldást kérni. A motorja – ahogy fogalmazott – 1964-es születésű, de még nem volt megáldva. Úgy gondolta, épp itt van ennek is az ideje, tette hozzá Bartus Imre.