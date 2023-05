Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad lovait és hajtóit is meghívták az április 29-én tartott bécsi jótékonysági gálára. Az Austria for Life elnevezésű rendezvényt a schönbrunni kastély előterében tartották, az eseményt az osztrák közszolgálati televízió, az ORF is élőben közvetítette.

A showműsorban gyermekszemmel indultak el időutazásra, amely a szabadság, a kötelesség és a közjó fogalmait tárja fel, hogy a nézőkkel együtt tanuljanak a jövőért. Az erős kohézió és társadalmi felelősségvállalásunk ma fontosabb, mint valaha, írta a rendezvény honlapján Gery Keszler, a Life+ elnöke.

Az ismertető szerint az Austria for life segélyműsor az osztrák demokrácia felé vezető út döntő pillanatait mutatta be, melynek során adományokat gyűjtöttek gyermekek, fiatalok és családjaik számára megélhetésük biztosítására, a tanulás és oktatás támogatására, valamint pszichoszociális tanácsadásra.

A schönbrunni kastély előtt, történelmi környezetben rendezett 90 perces multimédiás showműsorban több mint 150 hazai és nemzetközi művész lépett föl a tánc, a zene és a dráma területéről.