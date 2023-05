A Bükk-Mátravidéki Aeroklub először rendezett Airshowt Mezőkövesden, s több ezer ember látogatott ki az egykori katonai repülőtérre, ahol egyebek között motoros és vitorlázó műrepülő bemutatókat láthatott, de voltak különleges Cessnák, Jak 52-es, T-28 Trojan, sugárhajtású L-29 Delfin. A legnagyobb sikert Besenyei Péter műrepülő világbajnok műsora aratta, a pilótát el sem akarták engedni a rajongók a színpadi beszélgetést követően. Már aki bejutott időben, hiszen 1-2 órás tumultus alakult ki a repülőtérre vezető utakon. Voltak szakmai beszélgetések, koncertek, „búcsú”, de ejtőernyősök és tiszteletét tette az eddigi egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan is.

Besenyei Péter elmondta, a miskolci klubnak repült többször is Miskolcon, most először pedig Mezőkövesden. A kövesdi „könnyű helyszín”, hiszen van elég szabad tér, nincs akadály, itt viszonylag könnyű és örömteli repülni. Vasárnap teljesen ideális volt erre az idő, a kicsi szél nem volt baj.-A program mindig improvizáció, a helyszínen döntöm el, milyen figura következik és hogy építem fel a programot. Attól függően, hogy a szél honnan fúj, a közönség hol áll, mi az optimális következő figura, hozom meg a döntést. Várakozáson felül sokan jöttek el a repülőnapra, a kapun kívülre is szorultak páran. Ez a rendezőknek jó jel, hogy jövőre is megrendezzék. Ha meghívnak, örömmel jövök – mondta Besenyei Péter.