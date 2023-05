Május 20-a az IBD világnapja. Ilyenkor egy nap a gyulladásos bélbetegségekben szenvedőkről szól, mint a fekélyes bélgyulladás vagy a Crohn. Jómagam az utóbbitól szenvedek, immár 18 éve. Ennek a betegségnek egyelőre nem tudják a kiváltó okát, nem tudják, hogy miért aktivizálódik, és mikor milyen erősséggel csap le. Vannak, akik leélnek egy egész életet, hogy jóformán semmi tünetük nincs, mások pedig idő előtt távoznak az élők sorából. Mindig megrendülten látom, hogy sok vidám, életerős fiatalt elragad ez a kór, nem sokon múlt, hogy az ő táborukat erősítem én is.

Az utóbbi három év igen küzdelmesre sikerült, de nem hagyom, hogy erőt vegyen rajtam a betegség. Naponta megy a vénás táplálás, dolgozok és élem a mindennapokat, amennyire lehetőségeim és erőm engedi. Sajnos hébe-hóba akadnak gubancok, de ezeket mindig próbálom elütni humorral. Mikor az első nyakamba szúrt centrális vénakanült (cvc) kaptam, legszívesebben írtam volna a kezelőorvosomnak, hogy most már tényleg véres a nyakam, ahogy azt ő oly sokszor emlegette a véreredményem láttán. Persze volt, hogy nem tudtam nevetni, például mikor a cvc beszúrása közben a tüdőmet is átszúrták, én meg a mellkassebészettel is megismerkedtem, ahol a mellkasomat átszakítva segítettek a tüdőmnek a normális működésben. Sokan nem értik, hogy lehet ezt így bírni. Erre azt szoktam mondani, hogy mert muszáj, nem tudok más lehetőséget, mint bírni és remélni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)