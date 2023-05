Nyolcadik alkalommal utazott gyöngyösi delegáció a Rákóczi Szövetségnek és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campusának köszönhetően Csíksomlyóra, hogy adományokkal és önkéntes munkával támogassa a Böjte Csaba által megalapított Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Minderről Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa tájékoztatta portálunkat.

– Mint minden évben, az utazást idén is jótékonysági palántavásár előzte meg. A Károly Róbert Campus munkatársai és hallgatói több mint ezer tő paradicsom-, menta-, bazsalikom- és levendulapalánta megvásárlásával támogatták a gyermekvédelmi központot. A gyöngyösi campus emellett idén közel 300 bazsalikom-, kakukkfű- és menta-, valamint egynyári dísznövénypalántát is felajánlott a csíksomlyói Szent István Gyermekvédelmi Központnak, amiket el is ültettek a helyszínen. Az önkéntesek az idei látogatásuk során is kertészkedtek, főztek, vasaltak, takarítottak, padokat és mászókát festettek, hogy segítsenek a gyermekotthont felkészíteni a csíksomlyói búcsúra. Az is hagyomány, hogy a szombati ebédet a gyöngyösi csapat készíti el. Ezúttal is gulyást főztek, valamint palacsintát és lángost sütöttek. A munka mellett az 5 napos erdélyi tartózkodás során természetesen a kikapcsolódásra is volt idő. A 44 fős csoport tagjai Csíkcsomortán környékén, a Felcsíki havasok lábánál szekereztek, kirándultak és megízlelhették a székely konyhát is – részletezte Nagy Réka.

Az utazás egyik főszervezője, Lakatos Márk mesteroktató már számos alkalommal elmondta, hogy milyen élményekkel tér haza egy-egy ilyen útról.

– Bár az önkéntes munka tulajdonképpen ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás elvárása nélkül végzett tevékenység, aki valaha működött már közre bármilyen hasonló projektben, tudhatja, hogy a résztvevők számára milyen lelki töltődést jelentenek ezek. A campusunk egyik hallgatója, aki részt vett az utazáson, a következő sorokat fogalmazta meg nekem: „Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vehettem ezen az erdélyi utazáson. Hatalmas élmény volt és nagyon sokat tanultam – nem csak a növényekről! Most már értem és tudom, hogy mi az az érzés, amit meséltél mindig Erdéllyel és az erdélyi emberekkel, a tájjal kapcsolatban. Hálásan köszönöm!” – idézte Lakatos Márk.