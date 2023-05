Gyöngyös-Farkasmályban a pincesoron szombaton délutántól késő estéig zajlott a nyitott pincék éjszakája. Már 14 órától megkezdhették a mátraalji borok kedvelői a kóstolást. Azon melegében be is nevezhettek a 15 órakor kezdődött ügyességi játékokra. A 3-6 főből álló vetélkedő csapatok és persze az érdeklődő nézők számára is sok nevetéssel vegyes izgalmakat hoztak a tudás mellett kreativitást és jó rögtönzőképességet is igénylő feladatok. A Dominium Pincészetnél borpong, a 8-as Pincénél bortalicska, az Ákos Pincénél borászmeló, a 17-es Borkertben részeg darts, a PálinkaPonton pálinka-totó, a Dudás Családi Borászat 23-as pincéjében pedig borkvíz várta a játékos kedvűeket. A végeredmény alapján a legjobbak Farkasmályi Borlovag címet szereztek. Két alkalommal vezetett bortúra is indult. A kóstoló 5 pincészet 5 tételből állt. A nedűk ízlelése során a résztvevők megismerkedhettek a borok készítőivel, és közben felfedezhették a Farkasmályi Pincesort is. A kiváló nedűk mellett bográcsgulyás, kemencében készült kenyérlángos, házilag nyújtott tésztájú rétes, de Goumet tálak is kóstolhatók voltak. A muzsikáról a késő esti órákba nyúlóan Mátra Guszti és Szőke Attila gitárduója gondoskodott.