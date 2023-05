Mostanában az egyik írásom kapcsán megint beleástam magam a selypi múltba. Többekkel beszélgetve, kivétel nélkül jó érzésekkel gondoltak a harminc vagy akár ötven évvel ezelőtti körülményekre: egyfelől kiszámíthatóbb jövőképet kínált számukra akkori életük, másrészt pedig fiatalok voltak – voltunk –, aminek az örömeit aligha kell részletezni.

Az idő múlása megszépíti az emlékezést, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire. Hiszen az igazság – legalábbis saját tapasztalataim alapján – az, hogy Selyp sem volt Mennyország soha; ahogy máshol, itt is éltek mindenféle emberek, szorgalmasak és lusták, szépek és csúnyák, magasak és alacsonyak. Akadtak visszahúzódók és törtetők, szelídek és intrikusok, becsületesek és kevésbé azok.

Amikor annak idején az ebédszünetben megálltunk beszélgetni, köztünk is téma volt, hogy ki kivel és kivel nem, ki mit és miért, ki mennyit és mikor. Nálunk is voltak cukorral degeszre tömött táskák, némelyikünk házánál ma is látható még gyári zöld festékkel mázolt kerítés, s még most is akad csaptelep, amihez nem írtak kapujegyet. Ilyen hely volt ez, kár lenne szépíteni, ahogy vétek lenne beleverni a csúfot is. Szívesen nosztalgiázunk, mert voltak jó pillanatok, amik akár évtizedekig kitartottak, s joggal dühöngtünk, amikor ezeket is elvették tőlünk. Így, ha a gyönyörűségesre festett Paradicsomkert soha nem létezett is, legalább a miénk volt.