HATVANI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1909. OKTÓBER 31.

Uj út a vasút állomásig.

Egy a vasúti állomáshoz vezető rövidebb utszakasz létesitése iránt városunk mértékadó köreiből megindult mozgalom mind nagyobb hullámokat kezd verni. A mozgalom élén Szécsi Ferenc dr. kir. körjegyző áll, ki egy aláirási ivet bocsájtott ki, igy kivánja dokumentálni az ut létesitése iránti közóhajt. Sok száz aláirás szól már eddig is a közóhaj mellett és kivánatos, hogy az teljesüljön is. A késedelem különben nem rejt veszedelmet ezen ügynél magában, csak összeköttetésbe hozása a vasúti utszakasz áthelyezésével az ügy kárára szolgálhat. Önálló és teljesen különálló érdekeket szolgál egy uj ut létesitése, más érdekek füződnek az utáthelyezéshez. Ép ezért is ne teremtsünk junktimot valamikép a kettő között, mert áldozatul esik egyik a másiknak. Mindkét út ügyet a város érdekeit szolgálónak, mindkettő kedvező elintézését kivánatosnak tartjuk és Hatvan város jól felfogott érdekében cselekszik midőn polgárainak kivánságát áldozatok árán is teljesiteni kész.

EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. MÁJUS 12-ÉN 1861.

Teleky László nincs többé!

A nemzetnek ismét halottja van!

Még le sem oldtuk a hon zászlajáról a gyásznak fátyolát, már ismét országos gyászhir – ah mily csapás hire! – fut a szellők szárnyain.

Oh ti mindnyájan, kik magyarok vagytok, kiknek bölcsőtök e haza, most kössetek gyászt, ha még nem köttétek, most öltsetek, mind gyászruhát!

Széchenyi titokszerü halála ismételve van: Teleky László nincs többé!

Folyó hó 8-án reggel szobájában keresztüllőve találtatott.

Oh, hogy a végzet, melynek sulyos keze 12. nem, 300 év óta nehezül hazánkra, annyi csapás után ki nem fáradt még!

A szellem, mely a titkok egébe látott, nem tehet többé kinyilatkoztatást: a sziv azon perczben, midőn lángjával egy országot volt elboritandó, végsőt dobbanna; az ajk, midőn épen mennydörgésre akart nyilni, egyszerre néma lett.

Kinél nemesebb s hivebbet nem szült a magyar föld; ki csak egyet imádott: a szabadság Istenét s nem rettegte érte a zsarnok pallosát; ki itthon s künn, megye és országgyüléseken s a számüzetés nehéz napjaiban mindenütt a haza szent ügyét szolgálta; mint szónok polgáriasodás és demokrácia egyik zászlóvivője, mint diplomata, mint Magyarország francziaországi követe, barátságban a leghatalmasabbakkal, egyik főtényező, hogy a magyar kérdés európai kérdés is lőn, majd hogy a szász kormány által történt elfogatása után ujra e haza földjére lépett, a nemzet büszkesége, milliók irányadója, vezércsillaga, ki Istentől küldetett, mint a próféták – most halott!

De míg egy magyar él, áldani fogja Teleky László hamvait. Szent a nemzet előtt az ő emlékezete.

Elköltözött dicső lélek! gyászravatalánál vesszük át örökségül hagyományod, eszméid és nagy czélodat. Élni-halni csak egyért akarunk; te tudod, hogy ez nem lehet más – mint Magyarország függetlensége. Hogy békén nyugodhassál, mi esküszünk neked!

GYÖNGYÖSIUJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1900. DECEMBER 9.

Villanyvilágitás.

A mi után oly régen és epedve várunk de a mi – sajnos – mindeddig elérhetetlennek bizonyult: egy a kor igényeinek megfelelő világitás – úgy látszik – mégis csak lenni készül valahára. Mint megbizható forrásból értesülünk a „Gőzfürész Részvénytársaság” szakemberekkel szövetkezve a legtökéletesebb világitási módot a villanyt aránylag olcsón és a mellett teljesen megfelelőleg kivánja városunkban létesiteni. A részletekre is kiterjedő ajánlatot e napokban terjesztik be hatóságunkhoz.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. SZEPTEMBER 15.

Csavargók munkában.

Vasárnap éjjel Egerben a Rózsa-utcza egyik házában óvatos neszelésre ébredtek az ottlakók. Kinyitva az ablaktáblákat, egy csavargót látnak, a mint az ablakot egy vasruddal lefelé nyomja. Mellette áll egy társa, ugyancsak vasdoronggal felfegyverkezve. Természetesen nagy az ijedelem. a ház férfitagja több izben felszóllitja az éjjeli munkást, hogy mit akar. Az csak bámul be, arczát az üveghez nyomva, de nem felel. Erre revolverért néznek, mire az ipsék jobbnak látnak eltünni a néma éjszakában. E csavargókat már egész este lehetett a Rózsa-utczában látni, a mint helyiszemlét tartva, be-bebámulnak az ablakokon, vagy meglapultak valamelyik kapu alatt.