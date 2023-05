Az első Tisza-tavi International Wild Carp Challenge (IWCC) győztesei, a Bojli Garázs tagjai a Borsonlinenak mesélték el, hogyan fogták ki a tórekord pontyot. A 40 csapat részvételével, 168 órán keresztül zajló viadalon csak a tíz kiló feletti pontyok számítottak, a háromfős békési együttes pedig 22 darab halat mérlegelt, összesen közel 300 kilós súllyal, ráadásul a legnagyobb példány is az ő nevükhöz, pontosabban Gebei Bélához fűződik, aki 30,37 kilós fogásával megdöntötte a Tisza-tavi pontyrekordot. A Bojli Garázs a trófea mellett kétmillió forintot is bezsebelt, valamint a legnagyobb halért járó 800 ezer forint is a békési csapat markát ütötte.

– 600 méterről, saját készítésű májas-csokis bojlira jött a rekordponty. A kapás után azonnal csónakba pattantunk. A társam, Laukó János vette észre először a pontyot. Azt mondta: „Béla, ez életed hala lesz”. Amikor én is megpillantottam, megremegett a lábam, azon imádkoztam, el ne menjen, Jani mondta, csak fogjad meg, mert senki nem fogja elhinni, mekkora halat akasztottál – fogalmazott a Borsnak Gebei Béla.