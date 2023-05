– Nagyon érdekes utalnom a Bibliában Jeremiás könyvére, amelynek az elején azt mondja az Isten: mielőtt megalkottalak, már ismertelek, mielőtt megszülettél, megszenteltelek. Ez mindnyájunk esetében elmondható. Ugyanis mindegyikünk egy olyan természettel bír, amely Istentől alkotott személy. Szabadjon itt a két nagy kultúrkörrel, a hellén és a római kultúrkörrel lezárni ezt a gondolatot. A személy szó görögül proszópon, amelyben ott a pro- előtag annyit jelent, hogy valakiért, valakikért születtem erre a bolygóra. A latin személy szó, a persona per- előtagja arra utal: én mások által tudom önmagam megvalósítani. Ahogy egy kortárs antropológus mondja: az ember igazából mint ittlévő, jelen lévő személy, valamint másokért, másokkal együtt élő személy teljességgel egybetartozik. Tulajdonképpen letükrözzük a Szentháromságot. Minden család a Szentháromság földi vetülete. Mert miből áll egy család? Az apa, az anya és a gyerekek. És az apa, anya szeretete a gyerekekben, mint gyümölcsben mutatkozik meg. Így tudnám a Szentlelket is jellemezni: ő közös gyümölcs, ajándék az embernek. A Szentlélek mindent a tudtunkra ad, és jelen van. Most is, az első pünkösd óta a világ végéig – hangsúlyozta dr. Lengyel Gyula.

A lelkipásztor rámutatott, hogy az kapja a Szentlelket, aki nyitott az Istenre.

– A Szentlelket az Isten árasztja a világba. Az azonban az én egyéni döntésem, hogy megkeresztelkedem-e. Isten ugyanis rendkívül tapintatos. Az ő szótárából az olyan fogalmak, mint a kell, az akarom, vagy a muszáj, mind hiányzanak. Isten, mint teremtő, mindünkben benne van, hiszen az, hogy vagyok, azért történt meg, mert Isten akarta, hogy legyek. A megkérdezésem nélkül ő bennem van, de hogy belém költözzön Jézus hite, és bennem működjön a jelenvalóvá tévő Szentlélek, ehhez már kell az én beleegyezésem – jelentette ki dr. Lengyel Gyula.

Jézus szavai szerint minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, de ha valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha.