Sokan már a pünkösdi programjukat is megtervezték: ez az ünnep idén május utolsó hétvégéjén kezdődik. Megkérdeztünk néhány egri és Eger környéki szállásadót, mik az előzetes várakozásaik. Kiderült, hogy az Egerszalókon található Saliris Resort Spa & Konferencia Hotelben még vannak szabad szobák, de már most 60-70 százalékos telítettségen állnak. Mint mondták, különböző programokkal is készülnek gyerekeknek és felnőttnek egyaránt. A sztárfellépőjük Szandi lesz. Vegyes a hozzájuk érkezők összetétele, lesznek családok és párok, de a legtöbbjük belföldről érkezik, elenyészően kevesen jönnek a külföldiek, tudtuk meg.

Virág Tamás, egri kempingtulajdonos azt mondta, a május elsejei hétvégéből kiindulva bizakodik a pünkösdi napokra előre tekintve is.

– Menetrendszerűen megérkeztek a lengyelek, akik több napot itt töltöttek, reméljük, így lesz ez május utolsó napjaiban is – közölte.