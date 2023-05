Az Ifjúság úti Kertvárosi Óvodában járt országjáró körútjának egri állomásán Magyarország 2022-es mézkirálynője. A békési Mohácsi Klaudia egy éven keresztül képviseli a hazai méhésztársadalmat. Fontos küldetésének tartja a magyar méz népszerűsítését, valamint, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék a méhek szerepét és munkáját.

Mohácsi Klaudia fontosnak tartja, hogy a gyerekek mielőbb megismerkedjenek a méhek szerepével

A Mézkirálynő előbb egy mesét mondott Sáriról, a dolgozó méhecskéről, eközben megismertette az ovisokat a méhtársadalom szereplőivel, a méhek munkájával, a rájuk leselkedő veszélyekkel. A gyerekek kérdésekre is válaszoltak, így kiderült, ki szereti a mézes teát (mindenki), milyen mézfajtákat ismernek (többfélét is), s az is, hogy van, aki mindig mézes pirítóst reggelizik. És persze az is, hogy a fiú méheket lovagoknak hívják. Az ovisok egy-egy csomag virágmagot kaptak a Mézkirálynőtől.

A gyerekek megismerkedtek a méhek munkájával

A gyerekek felpróbálhatták a méhész védőeszközöket, megtekinthették, milyen nyüzsgés van a kaptárban és kóstolhattak kétféle mézet is. Az óvoda egy játékkaptárat is kapott.

Mohácsi Klaudiától megtudtuk, nem volt vágya gyerekként, hogy királynő, hercegnő legyen. Kiskorában hallott a Mézkirálynő versenyről, tavalyelőtt volt először Jászberényben a rendezvényen, akkor fogalmazódott meg benne, hogy mivel nagyon szereti a méheket, méhészetet, minél több emberhez szeretné eljuttatni, milyen kincs az amit csinálnak.

Kiderült, hogy mindenki szereti a mézes teát

- A tatám méhész volt, apám is, harmadik generációs méhész vagyok. Nekem 40, apukámnak 80 családja van. Repcemézem, akác és napraforgó mézem van, a repce a kedvencem, kellemes, nem túl édes íze van, gyomorbántalmakra jó, nem savasít és krémes – mondta Mohácsi Klaudia, aki az íze miatt kedveli a mézet.

- Igazából sokat sütök vele, a gyümölcslevest mindig mézzel szoktam készíteni, teába is teszek. A kávét feketén iszom, de abba is javaslom a mézet, nem módosítja az ízét. A sütikbe ízlés szerint szoktam mézet tenni, mindig megkóstolom – mondta lapunknak Mohácsi Klaudia.

Mohácsi Klaudia mesélt a gyerkeknek Sáriról, a méhecskéről

Mézkirálynőként jónak tartja a körutat, de fárasztónak is. Sok gyerekkel találkozik, s jó látni, milyen boldogok és érdeklődők a téma iránt. Összesen huszonöt helyszínt tervezett, de úgy tűnik, szélesedni fog a skála, ahová elutazik. Idén egyébként a körút miatt nem tudott akácra menni a méhekkel, pedig a Mátrába, Mátramindszentre szokott vándorolni velük.