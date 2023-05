– Emellett pedig megismerik a szezonokat, megértik, hogy mi mikor terem. Hiszen a boltban például egész évben kapható paradicsom. Az egész egy nagy tudáshalmazt ad, ami szuperül beilleszthető a köznevelésbe, a környezeti nevelésbe, amely az óvodáknak már kötelező. Azok az intézmények, melyek jelentkeznek, általában akarják is csinálni. Az alapokat persze elmondjuk az ültetésénél, de ha segítségre van szükségük akkor bármikor kereshetnek. Tavaly a miniszterelnöki kabinetirodától kaptunk egy nagyobb támogatást, így Pest vármegyében is jelentkezhettek óvodák, összesen ötvenen jelentkeztek. Most viszont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei igazgatóságával van kibontakozóban egy megállapodás, ha minden jól megy akkor az egri Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak lesz egy kertészeti tagozata, amely a palántákat adja az Ovikertnek. Így idén csak Heves vármegyében lehet jelentkezni: mondhatjuk, hogy visszaléptünk egyet, hogy jövőre akár hármat is előrelépjünk. A távlati cél az, hogy akár országosan működjünk ezzel az új, tervezett modellel – ismertette Stiller Tamás. Mint mondta, a Mátrából, dél-Hevesből és Egerből is sokan jelentkeztek már. Idén a jelentkezési határidő május 10, de péntekig még elfogadják az igényeket az óvodáktól legfeljebb 40 négyzetméteres kertekig.

Megváltozik a gyermekek szemlélete

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Mint mondta, az évek során kialakult egy közösség, egy kemény mag, s sok óvoda már segítség nélkül is boldogulna, s ezt öröm látni.