Tavaly Gyöngyösön több mint húszezerrel emelkedett a helyi tömegközlekedésben résztvevő utasok száma 2021-hez viszonyítva. Erről a szolgáltató Volánbusz Zrt. beszámolójában olvashattak a város önkormányzati képviselői a legutóbbi ülésükön. A gyöngyösi városháza közlése szerint a beszámolóból az is kiderül, hogy a társaság jegybevétele is magasabb volt 2022-ben, mint a megelőző évben. A dokumentum azt is tartalmazza, hogy tavaly a busztársaság hálózatoptimalizálással, ütemes közlekedési menetrend bevezetésével, megfelelő csatlakozásokkal, az átszállások optimalizálásával olyan utazási lehetőségek kialakítására törekedett, melyek az eljutási idő tekintetében versenyképesek az egyéni közlekedéssel.

A testületi ülésen a képviselők több, a lakosságtól érkezett kritikát fogalmaztak meg a társaság felé a beszámolóval kapcsolatban. Ezeket levélben juttatja majd el az önkormányzat a busztársaságnak, miután annak képviselői nem voltak jelen a grémium ülésén, áll a gyöngyösi városháza tájékoztatójában.