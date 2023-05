Amennyiben az illető egészségügyi és pszichés állapota valamint lakóhelye is megfelelő, akkor még egy csoportos beszélgetés is következik, majd megkezdődik a 60 órás nevelőszülői képzés. Ennek során megszerzik a legfontosabb ismereteket, megismerkednek a leggyakoribb konfliktushelyzetekkel, problémákkal illetve viselkedésmintákkal, hogy hatékonyan és a lehető legzökkenőmentesebben tudják nevelni a rájuk bízott gyermeket. Dr. Szalai Beáta kérdésünkre azt is elmondta, a gyermekek számára illesztési szempontok alapján keresik a legoptimálisabb gondozási helyet. A testvéreket igyekeznek egy nevelőszülői családban vagy egy településen elhelyezni.

A nevelőszülő feladata ellátni a gyermeket, illetve segíteni a gyermek testi, lelki, érzelmi fejlődését, ahogy traumái feldolgozását is. A nevelőszülő építi fel a gyermekben a jövőképet úgy, hogy képes legyen a helyes családi minták elsajátítására és értékek átadására. – Sok gyönyörű történetet ismerünk, amikor a gyermek például felnőve a nevelőszülővel egy utcába költözött, s gyakorlatilag teljes értékű szülő-gyermek viszony van közöttük. A családok ugyanis úgy kezelik őket, mint saját gyermekeiket, ha nyaralni megy a família, akkor a nevelt gyermek is nyaral – magyarázta a főigazgató-helyettes.

Jó hír, hogy 2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekek után nevelési díj, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg. A jogviszony megváltozása lehetővé tette a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. A nevelőszülő a nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után igénybe veheti a GYED-et is. A Szent Ágotánál a nevelőszülői tanácsadón kívül gyógypedagógusok, pszichológusok, élménypedagógusok segítségére is számíthatnak. Tájékozódni a www.szentagota.hu oldalon a Nevelőszülő szeretnék lenni! menüpont alatt lehet. Ezt követően egy önéletrajz és motivációs levél elküldésével lehet jelentkezni a területi igazgatóságon, s innentől kezdődik a több lépcsős kiválasztási folyamat.