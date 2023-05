Nagyszerű hírt osztott meg a sarudi Sulyom Tájétterem közösségi oldalán.

– A Best of Budapest az alábbiakat küldte el számunkra. Engedje meg, hogy sok szeretettel gratuláljak önnek és munkatársainak ahhoz, hogy elnyerték a Best of Budapest & Hungary 2022 díjat. Szerkesztőségünk, a Budapest Week Publishing 30 éve minden évben – az utóbbi 2 éves szünetet leszámítva – megkérdezi olvasóit és üzleti partnereit arról, hogy kit tartanak a hazai szállodai-, vendéglátóipari- és egyéb szolgáltatási szféra legjobbjainak. A közvélemény kutatás internet alapú, nyílt közönségszavazással zajlik. Az így beérkezett szavazatok alapján, a kiadó szigorú ellenőrzésével ítéljük oda a több mint negyven kategória legjobbjainak járó oklevelet – írta az étteremnek a Best of Budapest.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a Sulyom Tájétterem a Best of Budapest & Hungary Legjobb Új Vidéki Éttermek elismerő díjat nyert.