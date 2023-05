Szombaton a fiatalokat szólítják meg, annak ellenére, hogy az est sztárvendége, a ValMar slágereit az ötévestől a kilencvenévesig mindenki dúdolja. Végül a vasárnapi programok az érettebb közönségnek szólnak majd, hiszen egy ikon lép színpadra kiegészülve zenekarával, a Dolly Plusssz koncertje zárja majd a háromnapos programsorozatot. A sztárfellépők mellett persze még sok-sok formáció színpadra lép majd a helyi tehetségektől országosan ismert művészekig.

A szervezők arról is tájékoztattak, hogy a sztárfellépők mellett természetesen a friss és gyümölcsös mátrai boroké lesz a főszerep a hétvégén. A Fő téri faházakban idén is megtalálhatjuk a borvidék legmeghatározóbb termelőit, akik legjobb boraikat kínálják majd, köztük Gyöngyös Város Borát és Gyöngyös Város Polgármesterének Borát is, amiket néhány nappal ezelőtt választottak ki. A háromnapos borünnepen összesen tizenkilenc borász százhúsz féle borát kóstolhatjuk.