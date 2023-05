– Nem tudtunk arról, hogy szaporítótelep működik az ingatlanon – mesélte portálunknak a Városgondozási Zrt. Gyöngyös Ebrendészeti Telepének vezetője, Palotai Dóra. Mint ahogy arról beszámoltunk, múlt hét csütörtökön Dolly menedzserénél fekáliával borított padlón, tetemek között találtak közel negyven kutyát a város ebrendészei, állatvédői, majd több szervezetet értesítve összefogással helyezték el az állatokat.

– Lakossági bejelentést követően az önkormányzat illetékese, Jenei Pálma intézkedett az ügyben. Az önkormányzat és a városrendészet kiérkezése után kaptam a hívást, miszerint „sejtésük szerint nagyobb a baj, mint gondolták”. Ezért a helyszínre érkeztünk a városgondozás ebrendészeti telepének összes dolgozójával. Az ingatlan P.R. tulajdona. A címre rövid időn belül megérkezett Dolly, aki maga mondta az ebrendészet, a városrendészet, és az önkormányzat munkatársai jelenlétében, hogy a saját kutyáiért jött. Azt mondta, az ebrendészeti telepre nem engedi vinni őket, ő vásárolta őket. Ahogy fogalmazott: „Én vettem, én fizettem értük.” Költözködési problémáira hivatkozott, azzal indokolta, hogy elhozta P.R.-hez őket. Szerinte ott jó helyen voltak, azt mondta P.R. nagyon ért a kutyákhoz. Közölte: „A szükség nagy úr.” Tehát Dolly nem a mentésben segített nekünk, hanem a saját kutyáit vitte el. Kérdésemre, hogy milyen kutyákat akar elvinni és hány darabot, azt a választ kaptam, hogy nekem ahhoz semmi közöm, de nem tudta, összesen mennyi kutyája van. Több kutya egyedi azonosító chipje még egy tenyésztő, G.V. tenyésztő nevére volt regisztrálva. Felhívtam és azt mondta, Dolly valóban sok kutyát vásárolt tőle. Sőt azt is tudta, hogy a gyöngyösi ingatlanban vannak a kutyák. A tenyésztőnek 2, saját kutyája is eddig ismeretlen okokból ott tartózkodott P.R. ingatlanában. Nem sokkal később megjelent egy K.G. nevű hölgy is, aki szintén kutyákat akart elvinni. Végül Dolly 5 francia bulldogot és 4 havanese kutyát pakoltatott be az autójába – részletezte a történteket az ebrendész.