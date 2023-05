Tucatnyi Heves vármegyei újságíró próbálhatta ki a rendőrség új szolgálati fegyvereit a felsőtárkányi lőtéren. A péntek délelőtti programon a CZ P-09-es és P-07-es maroklőfegyverrel, illetve a Skorpió géppisztoly harmadik generációjával ismerkedhetek élesben a televíziók és a nyomtatott sajtó képviselői. Java részüknek még sosem volt éles fegyver a kezében, így újdonságként hatott számukra a lőporszag. Kiváló teljesítmények és a fém célok közelében-távolában porzó „nagyon mellé ment” lövések is akadtak, a leglényegesebb viszont az volt, hogy baleset nem történt, s ki sem lőttek a lőtérről a zsurnaliszták. Nem voltak Rambók, és Rambinák sem, ez köszönhető a lövészet előtti részletes oktatásnak is.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- Több évtizedes hagyománya van a sajtólövészetnek, az utóbbi években ezt különböző okok miatt nem tudtuk megrendezi. Örülünk, hogy sikerült ebben a formában összehoznunk azokat az újságírókat, akikkel napi kapcsolatban állunk. Nem titkolt cél ilyenkor megbeszélni a felmerülő napi aktualitásokat, amiket esetleg más módon nehezebb volna megbeszélni. A sajtó munkatársai Batki György alezredes maximális profizmusát átélve kipróbálhatták ezeket az új szolgálati maroklőfegyvereket – mondta Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az egyszerűsített kiképzésről.

Batki György alezredes, a HVRFK humánigazgatási szolgálat kiképzésvezetője elárulta, a maroklőfegyverek reformja az elmúlt években zajlott és mostanra folyamatosan lecserélődtek a szolgálati fegyverek, zajlott az átképzés a rendőri állomány számára. A korábbi fegyverek működése, kialakítása, a hozzájuk rendszeresített tok más, ilyenkor átképzést kell tartani. Amit az emberek látnak az utcán a közrendvédelmi, közlekedési rendőröknél, az már az új CZ P-09, míg a nyomozók jobban rejthető 07-eseket kaptak, a bevetésiek rendelkeznek a géppisztollyal.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kifejtette, a megyei vezető kiképzők három napon keresztül részletesen ismerkedtek a fegyverek működésével, összeszerelésével, karbantartásával, az új tokokkal, kiegészítőkkel és gyakoroltak, vizsgáztak is. A tudást továbbadták a kiképzőknek, nekik nap mint nap különböző problémákra kell reagálniuk, végül a végrehajtó állomány kapott egy napos elméleti és gyakorlati átképzést, amelyet évente többször megerősítenek, fölelevenítenek.

Ilyen fegyverekkel kapnak alapképzést egyébként a szakközépiskolások, rendészeti fakultációsok is, nekik évente tartanak lövészeti és intézkedés taktikai oktatást, megismerhetik mi a valóság, mi pedig a film, ahogyan ez egyébként az újságíróknak tartott lövészeten is többször elhangzott. Ügyesen, odafigyelve, legjobb tudásuk szerint próbálják végrehajtani a feladatokat, néha van 1-2 fiatal, aki szabadnapnak érzi a képzést, fegyelmezetlenül indul, de Batki Györgynek megvan a technikája, hogy forduljanak komolyra, hiszen a baleset mindig benne van. Ahhoz, hogy ne következzen be baleset, nem csak az oktató odafigyelése, hanem mindenkié szükséges.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- A biztonsági rendszabályokat mindenki betartotta, ez maximálisan elég első alkalommal. Nem is volt balesetveszélyes pillanat, amikor reális esély lett volna a baj bekövetkezésre. Jól tartotta mindenki a kezét, a fegyver csövét megfelelő irányba tartotta, nem fordult meg, nem sütötte el a fegyvert, amikor nem szerettem volna, koncentrálva lőtt – mondta Batki György.

A kiképző hozzátette, aki szeretne lőni, lehet egyesületi tag, aki beiratkozik, ezen az úton lépésről lépésre megismeri fegyvereket. Van, akinek csak az ismeretszerzés, a biztonságos kezelés a cél, mások versenyeznek is, de a fegyverrel való bánás harcművészet is.

Batki Györgyöt a közelmúlt szerbiai tragédiáiról is kérdeztük. Elmondta, Magyarországon szigorúak a fegyvertartás szabályai, de rendkívüli esemény mindig előfordulhat. Bármilyen veszélyes eszközt, háztartási kést, baltát, járművet elvihet otthonról mások tudta nélkül egy fiatal. A szülő felelőssége az, hogy, tisztában legyen vele, ezek hogyan működnek, hogy szabad kezelni, mihez nyúlhat hozzá. A szülőnek kell megtanítani, s olyan kapcsolatban kell, hogy legyen a gyerekkel, hogy ez ne történjen meg. Nem a kulcs eldugása vezet eredményre, hanem annak megértése: van olyan dolog, amit a gyerek megnézhet, de nem nyúlhat hozzá Nem viszi el a kést, a fegyvert, az autót, nem tüzeskedik, vagy játszik az árammal, ez mind egybekapcsolódik.

Kifejtette, ebben a témában nem tartott előadást, de a középiskolai toborzásokon részt vesz, ahol népszerűsítik a rendőrséget, elmondják milyen előnyökkel jár, s megkeresik azokat, akik nyitottak a pálya iránt. A bűnmegelőzéssel foglalkozók előadásai viszont szélesebb palettát ölelnek föl.