– Tisztelettel megkérjük a polgármestert, fejezze be az EVAT Zrt. politikai alapon történő támadását, besározását és vegzálását, mely most már hónapok óta tart. Helyette azt kérjük, az önkormányzat rendezze a társaságunk felé fennálló több száz millió forintos tartozását, majd dolgozzunk együtt korrekt, szakmai alapon. Az EVAT Zrt. számára ahogyan eddig, úgy ezután is a legfontosabb Eger város és az egriek érdeke, valamint a vállalt feladataink magas minőségen történő ellátása – írták.