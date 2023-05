Kilencedik alkalommal szervezték meg a Tisza-tavi fogathajtó versenyt és lovas majálist Poroszlón. - Idén egybekötöttük a Heves és Borsod vármegyei bajnoki fordulókat, C és D kategóriában kettes illetve egyes fogatokkal versenyeznek összesen 21 hajtó és segédhajtóik - mondta Ragó Zsolt, a Besenyőtelki Lovas Hagyományőrző Egyesület elnöke, főszervező.

C kategóriában 12, D kategóriában 6, emellett 3 egyes fogat érkezett. A főszervező beszámolt arról is hogy a környező vármegyékben is most zajlanak a bajnoki fordulók, így a résztvevők száma viszonylag alacsony.