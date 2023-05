Új gyógyító eszközt állítottak szolgálatba a minap Mátraderecskén a Mofetta gyógykomplexumban. Forgó Gábor, a község polgármestere Debrecenben kötött megállapodást az új terápiás eszköz használatára. A Főnix Life Egészségmegőrző Szalon jóvoltából már szolgálatba is állították a készüléket. A polarizált fényterápia a mofettás kezeléseket tökéletesen kiegészíti, de természetesen önmagában is igénybe vehető. A mátraderecskei lakosoknak térítésmentes a szolgáltatás, de időpontot erre is külön kell kérni - számolt be a település közösségi oldalán.

A népesség öregedésével a sebek, sérülések és betegségek kezelésének nem gyógyszerészeti lehetőségeinek szerepe is növekszik, ezek egyike a polarizált fényterápia (polarized light therapy, PLT). A terápia - amely elsősorban a Bioptron lámpa révén ismert - látható spektrumú polarizált fényt használ számos klinikai alkalmazáshoz, elsősorban szövetregeneráló és immunmoduláló hatásokat kifejtve.