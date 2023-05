Salamon Gábor "csúcshorgász" úgy tíz éve fogta meg az egerszalóki víztározón azt a harcsát, amivel a mai napig tartja a csúcsot a tavon. Több, mint húsz éve működtet horgászboltot, amelyben nem csak egyszerű értékesítés folyik, tanácsokat is szívesen ad vásárlóinak. Mint a podcastban Gábor elmondja a horgászat olyan tevékenység, amelyet olcsón is meg lehet oldani, de ha valakinek úgy tetszik milliókat is költhet szenvedélyére.

