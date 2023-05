Az önkormányzat kötelező feladatellátás keretében a Technika Házában működtetett fogorvosi rendelőkben közel 15 millió forintos műszaki fejlesztést valósított meg, melyet csütörtök délután adtak át a belvárosi épületben. Az eseményen Minczér Gábor alpolgármester elmondta, hogy elkötelezettek a több éves, évtizedes lemaradások pótlásában.

Földvári Győző (DK) intézményekért felelős tanácsnok elmondta, hogy két rendelő teljesen megújult, modern Európai Uniós normáknak megfelelő gépekkel folytatódik ezen túl az ellátás.

– További orvostechnikai eszközök is kerültek az épületbe. Mindez garantálja, hogy a betegellátás és a munka folytonossága zavartalan legyen. Korábban ugyanis már mindennaposak voltak az üzemzavarok és a műszaki hibák, melyek veszélyeztették ezt – ismertette.

Hozzátette, hogy a munkálatokban az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) is részt vett. Kitért arra is, hogy a fogorvosi ellátás fejlesztésén túl hamarosan egy gyermekorvosi rendelő kialakítása is megvalósul a Pacsirta utcában.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Az átalakítás tervezése már megtörtént, egy önkormányzati ingatlanban készül majd el. A költségbecslés a napokban készül el, de már van elkülönített forrás, reméljük elegendő is lesz a kialakításra. Jelenleg a környéken nincs gyermekorvosi rendelő, korábban a Hadnagy utcában volt, de az előző doktornő nyugdíjazásával megszűnt s a korábbi tanácsadóból lett rendelő a védőnői szolgálat pedig kiköltözött a Lajosvárosba. A lakosság azonban ezzel nem volt elégedett, így ha a rendelő elkészül, akkor a tanácsadó visszaköltözik a helyére. Várhatóan ősszel már megvalósul a kialakítás, így a költözés is ekkorra várható. Ez az épület szintén az EKVI kivitelezésében valósul meg – részletezte.

Tájékoztatása szerint a Berze-Nagy János utcában pedig egy ideje már folyamatban van két szolgálati lakás kialakítása, melyek óvodapedagógusok részére lesznek kiadva és akár már május végére elkészülhetnek az EKVI közreműködésével. Földvári Győző tájékoztatása szerint közel harminc millió forintból alakították ki a lakásokat, melyeket be is bútoroznak. Az egyik egy két szobás lakás a másik pedig egy szobával és két félszobával rendelkezik. Reméljük, hogy ezzel hozzá tudunk járulni a pályakezdő, tehetséges óvodapedagógusok alkalmazásához – részletezte.

Erről Minczér Gábor azt mondta, már Gyöngyös is előrébb jár mint a megyeszékhely szolgálati lakások tekintetében, ugyanis Eger nem tudja az óvodapedagógusait jelenleg modern, felújított lakásban elszállásolni ahol akár a pedagógus párja is lakhat, így pedig nagyon nehéz versenyezni a jó munkaerőért más városokkal.