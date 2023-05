Míg hétfő este még csak első fokú jelzést adott ki honlapján a Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóság, kedden már a sárga jelzés, azaz a második fokozat volt érvényben több Hevesi településnél.

Tarnaörsnél és Tarnaméránál, illetve Verpelétnél is magas vízszintet jeleznek.

Tarnaörsnél kedden délelőtt 361 centiméter, Tarnaméránál 370 centiméter volt a Tarna vízállása a vízügy adatai szerint.

Feldebrőnél is magas a vízszint, az év nagy részében száraz árok, ahogy az videónkon is látszik, most a környező dombokról lezúdulú vizeket vezeti bele patakba.

Az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban újabb csapadék várható, így tovább nőhet a vízszint.

Olvasónk, Lapis Lajos ugyancsak megörökítette a Tarnát.

- Ma reggel elsétáltam Aldebrő, Tarna zuhogóhoz, mely a sok eső hatására teljes erőbedobással továbbítja a vizet, csodálatos látványt nyújtva - írja levelében, amelyhez egy videót is mellékelt.