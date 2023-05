Folyamatosan standolnak a Hatvani Városvédő Egyesület tagjai, hogy a település különböző pontjain is kitölthessék a helyeik a Hatvani Konzultáció íveit. Az eddig visszaérkezett dokumentumok, valamint az online beérkező ívek összesítése alapján már több mint ezren mondták el véleményüket a települést érintő legfontosabb ügyekről. A konzultációban most arra keresik a választ, hogy a hatvaniak egyetértenek-e azokkal az irányokkal, amelyeket a válságban is fontosnak tartott megőrizni a városvezetés. A konzultáció még egy hétig, május 28-ig tart.