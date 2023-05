A 12 millió forint összdíjazású nyereményjátékban a következő napilapok előfizetői vehettek részt: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.

A játékban csak azok az olvasók nyerhettek, akiknek érvényes előfizetésük volt a játék idején, valamint a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul felragasztották a játékszelvényre, amit kitöltve beküldtek a kiadó szelvényen megadott címére.

A sorsolás közjegyző felügyelete mellett zajlott.

A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagyon népszerű volt az előfizetőink körében. Összesen 28.512 darab játékszelvény érkezett be a megadott határidőre.

A szerencse pedig most az alábbi előfizetőinknek kedvezett:

5 millió forintot nyert: Fichtacher József, Szombathely

500.000 forintot nyert: Pintér István, Lenti; Balogh Gyula, Tiszatelek; Tóth Sándor, Mályinka; Füredi Károly, Hédervár; Kovács Gábor, Pacsa; Fejes István, Székesfehérvár; Róka József, Pápadereske; Csuhaj Miklósné, Balaton; Hollósi János, Vereb; Molnár Istvánné, Kecskemét.

100.000 forintot nyert: Kamecz Balázs, Gesztely; Kovács Károlyné, Ajka; Kóti Sándor, Berettyóújfalu; Tvaruskó Ferenc, Mosonmagyaróvár; Gombás Béla, Uraiújfalu; Gyarmati Antalné, Szentes; Prájner F. Zoltán, Fertőd; Szabó Zoltánné, Berhida; Kovács József, Csabrendek; Szanyi Istvánné, Tompaládony; Nagy György, Miskolc; Győri László, Hencida; Simon Ferencné, Kaposszerdahely; Kálmán Árpádné, Sárvár; Kovács János, Kecskemét; Ferincz Jánosné, Lenti; Kántor Imre, Táp; Vrataricsné Gál Gabriella, Besenyőtelek; Karáth Attila, Bérbaltavár.

A szerencséseket telefonon értesítjük. Gratulálunk a nyerteseknek!

Köszönjük a hűséges előfizetőinknek, hogy velünk játszottak!