– Most a járvány után úja felelevenítjük a játékos vetélkedőnk hagyományát, felhívva a figyelmet a kézfertőtlenítés és kézmosás fontosságára. Nyilván egy egészségügyi intézményben ez kiemelten fontos. Egyébként évente vannak oktatásaink a témában és gyakorlatikat is tartunk, a dolgozók egy gép segítségével ellenőrizhetik azt is, hogy megfelelően elvégezték e a fertőtlenítést. A mai vetélkedőn elméleti és gyakorlati rész is lesz, baktériumok és vírusok típusaitól kezdve a gyakorlati alkalmazásig minden témát érintünk. A csapatok plakátokkal nevezhettek a vetélkedőre, a plakátversenyt külön is díjazzuk – mondta Thummerené dr. Rebicsek Rita.