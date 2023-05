Emlékkiállítás megnyitásával vette kezdetét szerdán a 30 éve alakult gyöngyösi Mátra Lions Club jubileumi ünnepségsorozata a Mátra Művelődési Központban. A klub a világ legnagyobb jótékonysági szervezetének tagjaként az elmúlt évtizedekben Gyöngyösnek is megbecsült egyesületévé vált. Az alapítás óta eltelt éveket bemutató tárlat ikonikus tárgyakon és fotókon keresztül idézi fel jótékonysági tevékenységüket és a klub életének meghatározó pillanatait. Megnyitó beszédében dr. Fűköh Levente elnök megemlékezett arról, hogy 1992. novemberében egy maroknyi társaság a gyöngyösi városi könyvtárban összejött, mert egy olyan egyesületet szerettek volna létrehozni, amely a rászorulókat segíti a továbbiakban.

– A tényleges megalakulás 1993. februárjában volt, 25-en írtuk alá akkor az erről szóló oklevelet. A Mátra Lions Club Heves megyében az első ilyen szervezet volt. A lionizmus eszméjét Gyöngyösre dr. Molnár József hozta el. Azóta nagyon sok minden változott a tagság összetételében is – idézte fel dr. Fűköh Levente.

Koncsik István, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója is jelen volt a megnyitón. Kiemelte, hogy a gyöngyösiek ott voltak a magyarországi lionizmus bölcsőjénél. A kormányzó azokról a prioritásokról és reformokról is szólt, amelyek mentén dolgozik a magyarországi szövetség. Koncsik István ezután emléklapokat és kormányzói dicséreteket adott át a kiváló munkát végző gyöngyösi klubtagoknak. Az eseményen ezt követően megemlékeztek a három évtized során elhunyt egyesületi tagoktól is.

A Mátra Lions Club jubileumi ünnepségsorozata május 19-én folytatódik Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ünnepi hangversenyével a Szent Bertalan templomban. Az ingyenes jótékonysági koncert alkalmával lehetőség lesz adománnyal segíteni a klub jószolgálati tevékenységét. Az egyesület hagyományos jótékonysági vacsoraestjére május 20-án kerül sor a Kékes étteremben.