Az EU LIFE Nature alapja által a Közösen a természetért pályázat keretében támogatott Fecskeles az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának egy következő állomása, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A Fecskeles mellett jelenleg is gyűjti az adatokat a tavaszi, kora nyári időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a gólyákat is leltárba vevő felület, a Gólyales. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció is.

Bővebben: https://www.mme.hu/indul-fecskeles oldalon tájékozódhatnak.