– Az önkormányzat területén gépi erővel összeszedtük az évtizedek óta, illegálisan kihordott építési törmeléket! Tisztelettel kérem a pincetulajdonosokat, hogy ezentúl a keletkező zöld, kommunális hulladékot, cefrét, meszet és építési törmeléket ne az önkormányzat területén helyezzék el, hanem az erre megfelelő gyűjtőhelyeken – emelte ki Demkó Gábor, Novaj polgármestere. A törmeléktől a településre vezető út melletti területet tisztították meg.

Mint ahogy már korábban arról beszámoltunk, ahogy sok más településen, Novajon is probléma, hogy a határba hordják a szemét gyakorlatilag összes típusát ismeretlenek. Demkó Gábor korábban azt mondta, volt, hogy saját munkagépekkel fogtak bele egy-egy hulladéklerakó felszámolásába. Arról is beszámolt, a település költségvetésébe nagyon nem fér bele, hogy ilyen lerakókat kelljen felszámolniuk. Azt is elmondta, a polgárőrség már lovas, hogy hatékonyabb legyen. Illetve mivel a közelmúltban magántulajdonba került sok külterület, nagy számban fedeztek föl sok illegális lerakóhelyet az új tulajdonosok.