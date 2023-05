– Már korábban is kutattunk a hegyi kápolna után, de nem tudtuk, hol lehet. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 2020-ban egy tanösvényt alakított ki a Nagy-Eged hegyen. Havasi Norbert, az egyesület elnöke a munkájukkal kapcsolatos adatgyűjtés során találta meg a Szent Kereszt-kápolnára vonatkozó első forrásokat – mesélte Nemesné dr. Kis Tímea, a kápolna közösségi feltárásában résztvevő önkéntes kutató, művészettörténész szerdán a tervásatás munkálatai közben a Nagy-Egeden.

Felidézte, hogy Turay Zoltán természetjáró mellett idős túrázók is segítettek a hely beazonosításában. Elindult a közösségi kutatás, melynek eredményeképp végül rábukkantak egy feljegyzésre. Ebben leírták, hogy a remetekápolna egyes berendezési tárgyait átszállították az 1776-tól épült Fájdalmas Anya-kápolnába, a Hatvani temetőbe. Ott bukkantak rá a kápolna eredeti oltárképére, melynek másolata az eredeti kerettel az említett helyen van ma is. Rábukkantak egy díszes, féldrágakövekkel kirakott 70 centiméteres ereklyetartóra is.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Nemesné dr. Kis Tímea elmondta, összetekerve, szőnyegek közt hevert az eredeti festmény, s csoda, hogy nem kerül a szemét közé.

– Az oltárképet a Magyar Képzőművészeti Egyetem beválogatta a restaurálandó műtárgyak közé, így ősszel elkezdődik a folyamat, melyet a legjobb végzős hallgatóik bevonásával végeznek. Az ereklyetartó pedig 200 év után először a vármúzeum kiállításán lesz látható. Írott források segítségével lehetett megállapítani, hogy az épületet Barkóczy Ferenc egri püspök emeltette 1752-ben egy már ott álló, szintén a Szent Kereszt tiszteletére szentelt, de akkor már romos épület helyére. A régészeti feltárás során szeretnénk elkülöníteni a régi és az új építményrészeket is – magyarázta a kutató.

Arról is beszámolt, hogy a kápolna mindezek fényében nem egy egyszerű jelentéktelen hely volt. Körmenetek vezettek oda, sőt világi és egyházi méltóságokat is fogadtak benne. Az önkéntesek nagy álma teljesülne,. ha az egykor fontos szakrális hely újra hasonló jelentőséget kapna.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója elmondta, hogy a múzeum 2021-ben csatlakozott a Kaptárkő Egyesület kutatásához. A vármúzeum önkéntesei már korábban is segítettek, azonban az ásatási engedélyeztetést a konkrét régészeti kutatást nagyrészt a vármúzeum végzi.

– Az eredmények önmagukért beszélnek. Az év vége felé konferenciát is szervezünk, de június 2-án már az időszaki kiállítás mutatja be a várban, a déli fogadóépületben a kutatás eredményeit. A tárlat október 31- ig látogatható lesz. Az ásatásra még két évig van engedély, reméljük, komoly eredmények születnek – mondta Ringert Csaba.

A Nagy-Eged hegyi remetekápolna közepén egy kelet-nyugati irányú kutatóárkot nyitottak a régészek.

– A nyugati részen megtaláltuk a kápolna bejáratát, a torony maradványait illetve az oda vezető csigalépcsőt. A másik oldalon az egykori padló lenyomatát és ez egykori vakolatot is megleltük. Szerdán térszkenneres vizsgálat is történt, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig lidar vizsgálattal segített. A kutatás várakozáson felüli eredményeket hozott, meghatároztuk a templom térszerkezetét is, monogramos pecsétlőre más kisebb leletekre is bukkantunk. Meglepő, hogy milyen magasan, két méteren állnak még a kápolna falai – ismertette Rákóczi Gergely, a vármúzeum régésze.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Rakusz Márta, az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy az alapítvány már tavaly is támogatta egy pályázaton keresztül a projektet, ahogy idén is.

– Ez egy alulról jövő közösségi kezdeményezés. Azt gondoljuk, az egykori kápolna feltárása segíti, hogy minél több egri együtt ismerje meg a hely történetét. Ez érdekes és innovatív módja a közösségépítésnek is. Ezt a fajta egri közösségi kezdeményezést ahogy tudjuk, támogatjuk. Idén 100 ezer forintra lehetett pályázni nálunk, illetve további 100 ezer forinthoz lehetett jutni, ha az igénylők 50 ezer forintot összegyűjtenek közösségi gyűjtéssel – részletezte. Mindebből az önkéntesek ellátását finanszírozzák, a kutatók pedig nagyon hálásak minden felajánlásért.