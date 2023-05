Mindannyian egy sokkal teljesebb életre vagyunk meghívva, mint ahol most tartunk. Ezzel együtt felmerül a kérdés, hogyan lehetünk felszabadultabbak a hétköznapok kihívásai közepett, hogyan érezhetjük magunkat jobban a bőrünkben.

Ezen kérdések megválaszolásában segített keddi előadásában Lóczi Tamás teológiai tanár, az egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke, aki a Líceum kápolnájában adott iránymutatást a résztvevőknek arra vonatkozóan, hogyan lehetnek szabadabbak, hogyan birkózhatnak meg a saját magunk által felállított akadályokkal.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Impulzus Csoportjának felkérésére tartott "lelki wellnessen" elhangzott, hogy sok esetben gyakori, és még a legkiegyensúlyozottabb emberekkel is előfordul, hogy az alapállapotunkhoz hozzátartozik a fáradtság, a kiégés. Azonban minél szabadabbak vagyunk, annál jobban érezhetjük magunkat a bőrünkben, s könnyebben vehetjük a hétköznapok kihívásait.

– A szabadságot külső tényezők is befolyásolják, egyebek között az egészséggel, lakhatással és munkahellyel kapcsolatos dolgok. Ugyanakkor belső érzések is hatással vannak rá, például ha szeretünk, és engedjünk, hogy minket is szeressenek, ha hasznosnak tudjuk érezni magunkat, s úgy állunk hozzá az élethez, hogy annak van értelme, akkor egyre szabadabbak leszünk – részletezte Lóczi Tamás. Kitért rá, hogy minden problémánk az Ádám és Éva által elkövetett ősbűnre vezethető vissza.