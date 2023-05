Először nem tudtam mire vélni a főügyészségi sajtószóvivő levelében szereplő mondatot. Az egyik vármegyénkbeli település nevét említve írta: „újra szépül, a vádlott nem feltétlenül szép, de ül!”. A közleménye viszont rögvest rávilágított a történtekre. Eszerint a letartóztatásban lévő terhelt a községben lévő – elsőként az ottani szociális intézmény előtti lovas szekéren dekorációs célból elhelyezett – virágládákat szemelte ki magának és dobálta ki belőlük a begóniákat, majd, ittas állapotban tettét hónapokon keresztül többször megismételte. Áldozatul esett a részeg dajdajozásnak az iskola és a polgármesteri hivatal környékén lévő virágláda is.

Megnyugtatónak is tekinthetnék, hogy a hatóságok – főként az illetékes járásbíróság – megelégelték a garázdaságot, és a férfit oda juttatták, ahol nem lehet feldúlni virágágyásokat, összecsikargatni autók karosszériáját – merthogy ez is a mániája volt –, ha úgy hozza a véralkoholszint. Azt is mondhatná bárki, a hűvösön, hiszen letöltendő börtönt kér a vádhatóság, majd átgondolja mit tett, s ha kijön, újra belefogjon-e a randalírozásba. A probléma – a vádlott alkoholfüggősége – azonban nem kezelhető ilyen egyszerűen. Amikor kellő előéletet követően kialakul a függőség, az agy másként működik, mint azt a józan életű emberek természetesnek veszik. Ha vannak is érvek, nem egy, száz arra, hogy kijőve a büntetésből miért ne igyon, az ő elméje azt diktálja: megihat egy ürgét vagy egy pohár kannás bort. S onnan nem lesz visszaút.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)