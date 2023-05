Ezt ne hagyja ki! élmény

A Tisza-tó megéri az izomlázat: körbetekertük hazánk második legnagyobb tavát A Tisza-tó körbekerékpározása igazán nagy élmény, és most már biztonságosabb is, hiszen már bicikliút vezet végig az eddig legveszélyesebb szakaszon is, Tiszafüred és Poroszló között.