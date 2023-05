„A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia büszke arra, hogy az itt szolgáló katonák szakmai tudásával és felkészültségével támogatni tudja a Magyarországon újrainduló űrprogramot” – fogalmazott Szilágyi László Péter ezredes, az MH Altiszti Akadémia törzsfőnöke, hozzátéve: ő maga pedig kezet foghatott hazánk leendő második űrhajósával. Közleményükből az is kiderül, hogy a Magyar Honvédség az űrhajósjelöltek felkészítésének korábbi fázisaiba is bekapcsolódott. Nem csupán a repülőorvosi egészségügyi vizsgálatokat végezték el rajtuk az MH Egészségügyi Központ kecskeméti telephelyén, de Gripen repülőgépekkel is repültek azok hátsó ülésében.

Kiemelték, annak érdekében, hogy minden űrhajósjelölt ugyanazokat a tapasztalatokat szerezze, továbbá a program szervezői összehasonlítási képet kapjanak, hogy kit mennyire viselt meg a repülés, az MH Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár komplex programot állított össze annak érdekében, hogy minden jelölt ugyanazt repülje le ugyanazzal a kijelölt pilótával. A feladatot Majerik Máté százados, Gripen pilóta hajtotta végre tekintettel arra, hogy az elmúlt évek bemutatói során többoldalú tapasztalatot szerzett az ilyen repülések alatt.

A komplex feladatsor tartalmazott nagy intenzitású, nagy túlterhelésű fordulatokat, kis- és közepes magasságú műrepülő elemeket, nagy magasságú, hangsebesség feletti repülést, továbbá olyan, egyéb speciális manővereket, amelyek előkészítik az űrhajósjelölteket a normálistól eltérő fiziológiai körülményekre, írták.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár)