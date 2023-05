Az Egri Lokálpatrióta Egylet az Egri séták programsorozatában kedden Dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató-muzeológus tartott előadást Az egri vár kultusza című könyvéről a Dobó-bástyában. Előbb Habis László mondott köszöntőt, beszélt az elmúlt hónapok váras sétáiról és méltatta Petercsák Tivadar munkáját.

A szerző szót ejtett a kiadás körülményeiről, időszerűségéről, illetve a kötet paramétereiről. Kifejtette, két évtizede foglalkozik intenzíven az egri vár történetével, kultuszával. Mint mondta, a vár valóban kiemelkedő kultuszhellyé vált, hiszen megkülönböztetett érdeklődés övezi, fölfedezte a művészet, kialakultak hozzá kötődő szokások, ünnepek, identitást erősítő szimbólumává vált a közösségnek.

Mindehhez évszázadok kellettek, hiszen az 1552-es várvédelem után előbb Dobó István és az egri hősök váltak kultikussá. Ez köszönhető Tinódi Lantos Sebestyénnek, aki röviddel az ostrom befejezése után érkezett Egerbe, és egy hosszabb, valamint egy rövidebb éneket költött a résztvevők beszámolói alapján. Sorait a történészek is hitelesnek fogadják el, műve már 1554-ben megjelent nyomtatásban Kolozsváron, s hamarosan külföldön is hírük ment az egrieknek, kiemelten a nőknek. Hozzájárult a kultusszá váláshoz Balassi Bálint is, a várról pedig metszetek jelentek meg.

A hősök közül előbb Dobó István alakja vált kultikussá, mint a kereszténység védelmezője, az egri vitézségről pedig 1700-tól a jezsuita iskola színdarabjának (amelyet Telekesi István püspök szorgalmazott) köszönhetően országszerte nőtt Eger híre. A vár ekkor már romos volt, köveit széthordták, az erődöt 1783-ban vásárolta meg Eszterházy Károly püspök.

Dr. Petercsák Tivadar szerint a reformkorban az egri várvédők már a nemzeti függetlenség védelmezőiként tűntek föl, Vörösmarty, Petőfi, helyi költők művei révén kaptak országos publicitást és újságok, ponyvák is foglalkoztak velük, de festmények is születtek a témában.

A vár kultuszát Pyrker János érsek teremtette meg 1827-től kezdődően, aki történelmi és vallási emlékhellyé alakította, létrehozta a Kálváriadombot, az ő idején hozták a várba Dobó István sírjának fedőlapját (ennek másolata került vissza Dobóruszkára 2000-es években), állítottak szobrot Szent Istvánnak, parkosították a várat és tudományos ásatásokat is végeztek. Az erőd 1870-től újra laktanya lett.