Szombaton immár a nyolcadik születésnapját ünneplte az Eger Csillaga címmel kitüntetett Egri Road Beatles Múzeum. Az évforduló programja a korábbi születésnapokhoz hasonlóan rendkívül színes és gazdag volt. Peterdi Gábor tulajdonos arról beszélt portálunknak, hogy ilyenkor elsősorban a rajongók számára készülnek csemegékkel.

– Most sem volt ez másként. Ebben az évben két kerek évfordulóra is emlékezhetünk a Beatlessel kapcsolatban. A zenekar karrierjének első nagy éve 1963 volt, ekkor futottak be Angliában. Megjelent az első nagylemez, a Please Please Me, és elindult a szigetországban a beatlemániának nevezett rajongáshullám. A 60. évforduló megünneplése az egyik központi eseményünk volt. Hangzó anyagon segítségével ellátogattunk az Abbey Road Stúdióba, és ott voltunk az első nagylemez felvételein. Ezzel kapcsolatosan volt egy rövid előadás és jó egyórás audió program. Szerencsére az eredeti szalagok egy része fennmaradt, és most hallható volt, hogyan is történt az első lemez felvétele. A másik jeles évforduló idén az, hogy George Harrison, a liverpooli négyes szólógitárosa idén lenne 80 esztendős. Termeszetesen vele is sokat foglalkoztunk a nap folyamán, többek között ritkán látható videófelvételeit néztünk meg, és egy vetélkedő témája is volt George.

A vendégünk volt John Heaton, aki Beatles videókkal foglalkozó youtuber. Vacsorázott már együtt Yoko Onoval, emellett Paul McCartney-val is találkozott személyesen, s ott volt az utolsó George Harrison koncerten

A velük kapcsolatos személyes élmenyeiről beszélt nekünk. Volt még egy különlegessége a napnak: közönségbemutatón ismerkedhettek meg a résztvevők egy frissen kiadott képregénnyel. John Lennon első iskolai zenekarának – The Quarrymen – tagjait 2019-ben vendégül láttuk Egerben. Ebből az alkalomból készült egy képregény, ami most hivatalosan is megjelent a Master-Lab Comics kiadásában. A színes borítós, extra oldalakkal bővített kiadvány Mester Csaba grafikusművész alkotása. A képregény egy újabb darabja annak a nemrég indul sorozatnak, amelynek többek között már témája volt a Mistery Gang vagy Ganxsta Zolee – foglalta össze Peterdi Gábor.

A múzeum tulajdonosa hozzátette, természetesen az idei évfordulón sem maradhattak el a zenei játékok, a vetélkedők, a tombola és a szülinapi torta.