A gyöngyösi képviselő-testület csütörtöki ülésén várható volt, hogy szóba kerül a Béke téri építkezés ügye. Arról már portálunkon is beszámoltunk, hogy egy kerékpáros pumpapálya valósulhat meg a téren. A képvielő-testület tavaly decemberben döntött úgy, hogy pályázik a programra, a napokban pedig már a kivitelezési munkák is megkezdődtek. Az önkormányzat arról adott hírt, hogy tereprendezés során néhány fát is ki kellett vágniuk a szakembereknek. Közlésük szerint összesen négy fát és egy cserjét távolítottak el a pálya tervezett nyomvonalából, amelyeket legalább kétszeres mennyiségben pótolnak majd, az új fák helyét pedig ugyancsak a Béke téren jelölik ki.