Az első eseményt még 2004-ben szervezték meg, arra 25–30 autó érkezett. Az évek alatt mind népszerűbb találkozó 2020 májusában a járvány miatt elmaradt, azt egy őszi túrával pótolták. A rendezvény az Egri Skoda Coupe Baráti Kör kezdeményezéséből indult.

Az eredetileg egy napos találkozó 2005 óta ez egy háromnapos program, ami péntek délutántól, vasárnap délig tartott. Most, 19 évvel az első esemény után nagyjából félszázan mutatták meg nagy becsben tartott járgányaikat Eger főterén, akadt ott gyári állapotú és feltuningolt négykerekű is. A vendégek az ország több részéből érkeztek. A környező országokból, Szlovákiából, Csehországból, Ausztriából, Romániából is egyre gyakrabban látogatnak el a Skodák szerelmesei az egri találkozóra.