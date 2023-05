Mielőtt vad pusztításba kezdünk, nem árt ha tudjuk, hogy néhány őshonos példány, például az éticsiga hazánkban védett faj, eszmei értéke 2000 forint, az elpusztítása pedig természetkárosításnak minősül és büntetendő.

A kertbarát oldalakon - és a hellovidek.hu oldalon is - hasznos tanácsokat találtunk a csiga-csorda megismerésére és kordában tartásukra is. Sok mindent megtudhatunk például az éticsigáról, amelynek eszmei értéke 2000 forint, darabonként. Vannak olyan kártékony, nem védett invazív csigafajok hazánkban (spanyol meztelencsiga, pettyes éticsiga, fehérsávos éticsiga), amelyeket bátran irthatunk, sőt ez ajánlott is. Viszont fontos szabály, hogy bár védekezhetünk vegyszerrel is ellenük, ez nem igazán javasolt, mert a növényeinkben is kárt tehet, arról nem is beszélve, hogy kisállataink is megehetik a kiszórt mérget.

Baráti megoldást is kínálnak a csigaproblémára. Ilyen a kézi begyűjtés, a deszkacsapda, a kávézacc, az akadálypálya, a sörcsapda.

Nem árt tudni, hogy súlyos pénzbírságra számíthat, aki például a védett éticsigafajból elpusztít 20 példányt, a büntetés mértéke 100 ezer forint is lehet akár, de egyedi mérlegelés nyomán a börtönbüntetést is megkockáztatja.

Mint minden élőlénynek, a csigának is fontos szerep jut az ökoszisztémában. A gyűjtése engedélyhez kötött, április 1-től június 15-ig országosan összesen 2000 tonna gyűjthető belőle, és kizárólag a 3 centisnél nagyobb házátmérőjű példányokra vonatkozik. Fontos tudnivaló, hogy bár kártevőként tekintenek a csigára, de hasznos szerepet tölt be a talaj a humuszképződésében, valamint jelentős tápanyagforrás élőlények számára.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)