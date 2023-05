Krisztus a tudomány megváltója címmel tartott szabadegyetemi előadást dr. Csókay András idegsebész hétfőn a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. A Jót Tenni Jó Alapítvány szervezésében megrendezett programon gondolatindítóként Petrányi-Szöőr Anna jogász, pszichológus arról beszélt, hogy mi emberek gyakran át akarjuk venni a kontrollt Istentől. Dr. Csókay András arra hívta fel a figyelmet, ne próbáljunk Istent játszani.

– Tegyük meg, amit meg kell tennünk, de a többit bízzuk Istenre. Ezt a materialista tudomány ezt nem fogadja el. Az álláspontomat, sajnos, a modern keresztény tudomány sem tudja elviselni. Van egy olyan szféra, ahol még a hívő testvérek is távolságtartóak ezzel kapcsolatban, de előfordul, hogy ellenségesek is. A tudomány szereplői nem tudják elfogadni, hogy Jézus Krisztus, ahogyan a bűnösöket is és mindenki mást, a tudományt is megváltotta a kereszthalálával. Jézus ott van velünk a műtőben, ha hívjuk. Sokszor megtapasztaltam ezt. A sziámi ikrek esetében is. Ha valaki erről tanúságot tesz, sokan kiborulnak. De az a dolgunk, hogy tanúságot tegyünk, mert ezt a feladatot adta nekünk, keresztényeknek az Úr – fogalmazott dr. Csókay András.

Az idegsebész az előadásában részletesen elmesélte megtérése történetét, és az isteni segítség megtapasztalását a műtétek során, valamint az afrikai misszója idején és a mindennapokban. E szabadegyetemi előadássorozatával kapcsolatban már korábban arról beszélt, hogy a budapesti Semmelweis Egyetemen 2008 óta működik ez az egész Európában egyedülálló, szabadon választható féléves kurzus, az Istenhit és orvostudomány tantárgy néven. Dr. Csókay András célja az, hogy ne csak orvostanhallgatóknak beszéljenek minderről. Az utolsó nagy lökést ehhez az adta számára, hogy amikor a bangladesi sziámi ikerlányok szétválasztása történt, megtapasztalta: Jézus sugalmazta a megoldásokat számára. A Jézus-imában, Jézustól kapta a tudományos ötleteket, amelyek segítettek a műtét kidolgozásában és elvégzésében.