HEVESMEGYEI TANÜGY. MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN. 1898. MÁJUS 15.

Az egri felsőbb leányiskola.

Emlitettük már, hogy Egerben állami jellegű, internátussal egybekötött felsőbb leányiskola felállitása iránt nagyobb szabásu mozgalom indult meg. Az iskola ügye lépésről-lépésre halad előre. Most oly stádiumban van, hogy a közoktatásügyi m. kir. kormány helyszini tárgyalására Berecz Antal központi szolgálattételre beosztott felső leányiskolai igazgatót küldte Egerbe, a kinek a város felajánlotta, hogy az iskola czéljaira átengedi a volt „Korona” vendéglő telkét, és ha az iskola már szeptemberben felállittatnék, akkor ideiglenes elhelyezéséről, míg a tanintézet helyisége felépül, gondoskodni fog. A miniszteri kiküldöttnek megtetszett a felajánlott telek s megigérte közbenjárását a miniszternél. A város képviselőtestülete ujabban elhatározta, hogy feliratilag terjeszti fel ajánlatát a miniszterhez és kéri, hogy a felsőbb leányiskola I., esetleg II. osztálya is, már szeptemberben állittassék fel. A város továbbá felkéri Lukács László dr. m. kir. pénzügyminiszter, Eger város országgyűlési képviselőjét és Samassa József dr. egri érseket, hogy hathatós közbenjárásukkal támogassák az iskola ügyét.



HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. JÚLIUS 24.

Kaszával darabokra vágott merénylő.

Bodony község lakosait egy csavargó merénylete tartja izgalomba, aki fölött azonban a nép halálos ítéletet tartott. Hétfőn délután Nagy Ambrus Katicza nevü 16 éves lánya kalászt szedegélett a tarlókon, amikor egyszerre egy torzonborz kinézésü csavargó megjelenése zavarta meg. A félelmetes alaktól az egyedül levő lány megijedt, de a csavargó bátoritotta:

- Ne félj, nem bántalak én, - csak adj vizet.

A lány ekkor az egyik buzakereszthez ment, hol a magával hozott vizet tartotta. A csavargó, amikor a leány a korsót feléje nyujtotta, megragadta a kezét, leteperte a búza kereszttövébe, hol gyalázatos merényletet követett el ellene. A leány, amint kiszabadult a merénylő kezei közül, elfutott a szüleihez, akik egy másik buzatáblában arattak több munkással, de a kiket egy nagy kukoricza tábla választott el a merénylet szinhelyétől és a miatt nem láthatták, hogy mi történt a leányukkal.

Amint megtudták, hogy mi történt, az összes aratóemberek, huszonnégyen üldözőbe vették a csavargót, akit aztán jó két órai hajszolás után a Dudás-major közelében értek utol. A csavargó, amikor a futástól kimerülve megállott s látta, hogy kaszás emberek kezébe kerül, könyörgésre fogta a dolgot, de a meggyalázott leány apja, valamit ott levő rokona halált kiáltott a merénylőre, akit aztán az összefutott aratómunkások a kezükbe volt kaszákkal összedaraboltak. Amikor a csendőrség a helyszinre érkezett, a csavargó hulláját szétszabdalva, nagy vértócsában találta meg.

A helyszini vizsgálat nem tudta megállapitani a megölt ember azonosságát, mert semmiféle irást vagy munkakönyvet nem találtak nála, lehet hogy ezeket futás közben eldobta magától és igy az illető kiléte nem volt megállapitható. A hullát beszállitották Bodonyba, ahova a törvényszék kiküldöttjét várják.



EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. JANUÁR 19-ÉN 1871.

Városi és megyei hirek.

– Érsek ő nagyméltósága a pásztói kath. hitfelekezeti tanitók elmaradt fizetésének pótlásához 300 frttal járult, a szilvási iskolaépület bővitésére és kijavitására pedig első részletül 600 frtot adott.

– Az egri jogászbál f. hó 12-én kitünően sikerült. A bál fényes és igen látogatott volt, még messze vidékekről is érkeztek vendégek. A háziasszony tisztét Tahy Emánuelné urhölgy volt szives teljesiteni szokott, szeretetreméltó nyájasságával. Jó, talp alá való zenéről az aszódi czigányok gondoskodtak. Annyi szép hölgy diszitette a vendégkoszorut, hogy ugyancsak meggyült volna a baja annak, ki kénytelen lett volna közülük bálkirálynét választani. A női öltözékekben nagy volt a fényüzés, a hosszu uszályok azonban már éjféltájban többnyire ugy tönkre voltak téve, hogy ugyancsak miserabilis látványt nyujtottak. A terem talaja be volt hintve uszályfoszlányokkal, ugy hogy a pipahősök évekre elláthatták magukat pipába való tüllel. Többen föl is használták a jó alkalmat az annectálásra. A bál tiszta jövedelme mintegy 700-800 frt. Tallózta: Szilvás István