– Elkezdtük a Kossuth Lajos utca kátyúzását – tette közzé Mirkóczki Ádám polgármester. – A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a belterületi utak folyamatos karbantartására és a balesetveszélyes kátyúk, egyéb problémák minél gyorsabb megszüntetésére. A Kossuth utcán kívül elkészült a javítás a Frank Tivadar utca sarkánál is illetve jelenleg is folyik a munka a Faiskola utcában – részletezte.

A polgármester híradása szerint a következő hetekben tervezik az Arany János utca, a Szövetkezet utca, a Déva utca, a Darvas utca, a Petőfi tér, az Ifjúság utca, a Csokonai utca, a Sertekapu, a Malomárok és a Farkasvölgy utca burkolatának javítására. Mirkóczki Ádám kiemelte, a felsorolás nem a teljes listát jelenti, a helyszíni ellenőrzések valamint a lakossági bejelentések alapján a szakirodánk munkatársai ezt folyamatosan bővítik.