A Mátrában szombaton immár huszonhatodik alkalommal meghódíthatták meg Magyarország legmagasabb pontját a Kékes Csúcsfutás résztvevői. A próbatétel az egyik legszebb és legnehezebb hazai futóverseny, ami nemcsak kihívást jelent, de a gyönyörű környezet is emlékezetessé teszi. A klasszikus táv indulói hagyományosan Mátrafüredről rajtoltak el, hogy 11,6 kilométer és 671 méter szintemelkedés után megérinthessék Kékestetőn az 1014 méter magasan álló csúcskövet. Idén azoknak is kedveztek a szervezők, akik a 11,6 kilométert még soknak találták. A mátraházai Veronika-rétről lehetett indulni a Kékes Csúcsfutás Minitrail 3,6 kilométeres távján, valamint a Kékes Csúcsfutás Mini 3 kilométeres, illetve a Kékes Sípályafutás 1,8 kilométeres távjain is.