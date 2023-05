Közgyűlést tartott és partneri találkozót is szervezett kedden Kékestetőn a budapesti székhelyű Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület. Fehér Gyula elnök arról beszélt portálunknak, hogy a találkozó egyik témája a magyar-szlovák kapcsolatok erősítése, másrészt a hazai hegyvidékek négyévszakos turisztikai fejlesztési lobbierejének megerősítése, az ehhez szükséges és lehetséges utak átbeszélése, a partneri viszonyok bővítése volt.

– Az idei beszámolónkban kiemelten szerepelt az a jó hír, hogy tavaly, nyolc év tervezés után sikerült átadni a hóágyúzó berendezésekkel ellátott normafai sífutó- és szánkópálytát. Ez azért fontos, mert a technikai hó tartósabb, mint a természetes. E sikeren felbuzdulva célunk, hogy további hasonló, kisebb síterepeket alakítsunk ki, amelyek technikai feltételei lehetőséget adnak a hazai síturizmus és sísport megmaradására. Egyre kevesebb ugyanis telente a természetes hó, a világ számos pontján ezt a technikát veszik igénybe. A mai alkalmunkra meghívtuk a TechnoAlpin, a világ egyik legnagyobb hógyártó cége képviselőit is. Ők elmondták, hogy lehetőséget látnak Magyarországon a továbblépésre. Tudni kell, hogy a világ szinte minden sípályáján van már hóágyú, még a két-háromezer méter magasan fekvő gleccsereken is. Ha síéletet akarunk, akkor ez a technikai feltétel megkerülhetetlen – emelte ki fehér Gyula.

A közgyűlés után fontos partneri találkozót szerveztek.

– Ennek az újdonsága az volt, hogy Szlovákiából is érkeztek sípályákat üzemeltetők, illetve a hegyvidéki turisztikában érdekelt szereplők. Ezzel párhuzamosan a klaszterünk meghívta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kabinetfőnökét, Hiesz Györgyöt, Gyöngyös polgármesterét, dr. Fürstner Józsefet, a Magyar Sí Szövetség elnökét, illetve olyan cégeket, amelyek nemzetközi pályázatokkal foglalkoznak. A célunk egy platform nyújtása volt, hogy a partnerek megismerjék egymást, elindulhasson közöttük az egyeztetést, az együttműködés. Nekünk Szlovákia mindenképpen egy jó példa, hiszen ott főleg földrajzi okból jobbak az adottságok. A magyarországi hegyvidéki turisztikát sem szabad azonban értékén alul kezelni. Nekünk is vannak szép hegyeink, s a honi hegyekbe, köztük a Mátrába és a Bükkbe is, kevesebbet kell utazni – hangsúlyozta Fehér Gyula.

Az elnök a terveikről beszélve elmondta, hogy a Normafánál szeretnék folytatni a lesiklópálya hóágyúzásának a kiépítését.

– Nem hatalmas síterepekben gondolkodunk, inkább oktatópályában gyerekeknek, kis felvonókkal. Látva a sífutás népszerűségét tervezzük a galyatetői sífutópálya technikai hóval való ellátását is nemcsak a versenyzőknek, de a szabadidős sportolóknak is. Ezzel az is elérhető, hogy télen kevesebben ücsörögjenek otthon a számítógép előtt, helyette mozogjanak. Ráadásul a sífutás jóval olcsóbb sport, nem igényel felvonót sem, tehát népszerűbbé válhat. Tudni kell, hogy Magyarországon több mint 500 ezren síelnek. Egyébként érdekes témánk volt a hazai műanyag sípályák, tanpályák számának folyamatos gyarapodása. Jelenleg 35 sítanpálya van szerte az országban. A következő években várhatóan újabb 5-10 tanpálya épül – összegezte Fehér Gyula.

Kékestető Gyöngyös közigazgatási területén található, így házigazdaként Hiesz György, a város polgármestere is köszöntötte a résztvevőket.

– A fejlesztésekhez az adottságok jók. Gyöngyös próbál partner lenni ebben, ha kell, uniós pályázatokon keresztül. A városnak is elemi érdeke a turizmus fejlesztése, annak is elsősorban a négyévszakos formájában. Ennek minden feltétele adott. Komoly szálloda-, infrastruktúra- és útfejlesztések történtek, a veszélyt jelentő elektromos légvezeték-hálózat nagy része a földbe került – mondta Hiesz György.

Berkó Lajos, a sportért felelős államtitkár kabinetfőnöke aláhúzta: a síelésnek, a téli sportágaknak nagy jelentősége van a családi kapcsolattartásban, a gyermekek egészséges fejlődésében is.

– Schmidt Ádám államtitkár azt a gondolatot tűzte a zászlajára, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté alakuljon a magyar társadalom. Ebben óriási szerepe lehet a a téli sportoknak és szabadidős tevékenységeknek – emelte ki Berkó Lajos.